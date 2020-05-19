Сауль "Канело" Альварес намерен провести два боя до конца 2020 года

Новости спорта:Головкин — претендент на бой в декабре.

Сауль «Канело» Альварес намерен провести два боя до конца нынешнего года, о чем рассказал его тренер Эдди Рейносо.

В команде мексиканца предварительно рассматривают вариант с проведением поединков в сентябре и декабре.

«Мы реалистично хотим провести два боя в нынешнем году. Не смогли драться в мае, поэтому рассматриваем сентябрь и декабрь. Речь идет о возможных соперниках вроде Билли Джо Сондерса», — заявил Рейносо.

«Есть также Калеб Плант и Дэвид Бенавидес (чемпионы мира во втором среднем весе по версии IBF и WBC соответственно — ред.). Головкин может быть соперником в декабре. Его люди уже сказали, что он не хочет драться с Канело до боя с Камилем Шереметой».

2 мая Сауль должен был драться с Сондерсом, но поединок так и не был официально анонсирован из-за пандемии COVID-19.

Альварес остается действующим чемпионом мира в средней и второй средней весовых категориях. Последний бой он провел в ноябре прошлого года, нокаутировав Сергея Ковалева в 11-м раунде.