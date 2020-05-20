Известная украинская промоутерская компания объявила о приостановке деятельности

Новости спорта:В компании остался один действующий боксер.

Украинская промоутерская компания Sparta Boxing Promotions объявила о паузе в своей деятельности.

В результате в компании подтвердили, что отпустили своих боксеров Карена Чухаджяна, Андрея Великовского, Зоравора Петросяна, позволив им подписать контракты с европейскими и американскими менеджерами. Также покинул компанию их тренер Вячеслав Сенченко.

При этом, в компании Sparta Boxing Promotions остался Арам Фаниян, который теперь тренируется у тренера Александра Полищука. Араму пообещали вскоре попробовать организовать бой за границей.