Беринчик готов боксировать с Ломаченко

Новости спорта:Александр Красюк отметил, что сам Василий не рассматривает такой поединок.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире на Instagram-странице XSPORT высказался по поводу возможного поединка своего подопечного Дениса Беринчика (13-0, 7 КО) против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и франчайзингового WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Беринчик готов. А у Ломаченко, я сомневаюсь, что есть такие планы.

Приложу много усилий, чтобы Беринчик не просто боксировал за титул, а чтобы стал чемпионом мира, защитил пояс и вошел в историю Украины как один из олимпийских призеров, проявивших себя в профессиональном боксе".