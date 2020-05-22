Энтони Джошуа может провести защиту поясов в Хорватии

Новости спорта:Не исключено, что поединок состоится осенью.

Британский боксер Энтони Джошуа подтвердил, что поединок против Кубрата Пулева состоится не раньше осени, а местом проведения может стать Хорватия.

«Очень хочется провести бой в Великобритании, однако это может быть не в наших силах и придется искать другие варианты. Один из них - Хорватия, но это на уровне обсуждения».

«Бой пройдет не раньше конце сентября, но я бы предположил, что октябрь или ноября являются более реальными вариантами», - сказал Джошуа.

Боксеру предстоит обязательная защита титула супертяжелого веса.