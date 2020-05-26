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Пакьяо: Флойд просто завидует, потому что сам он уже на пенсии

Пакьяо: Флойд просто завидует, потому что сам он уже на пенсии
10:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мэнни прокомментировал заявление легендарного американца.

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо отреагировал на слова Флойда Мейвезера, который ранее назвал 41-летнего филиппинца "стариком".

"Флойд просто завидует, потому что сам он уже на пенсии. Я же до сих пор выступаю и являюсь чемпионом мира. Могу сказать, что сейчас чувствую себя прекрасно, нет никаких проблем".

Мэнни также заверил фанатов, что пока не думает о завершении карьеры.

"Не планирую уходить. Я же до сих пор продолжаю тренироваться. Недавно, например, завершил работать с грушей. Если я и думаю о чем-то, то только о соотечественниках, которых затронула пандемия коронавируса", - приводит слова Пакьяо The Manila Times.

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Напомним, что последний бой Мэнни состоялся в июле 2019 года, тогда филиппинец одержал победу над Китом Турманом.

Ранее филиппинский боксер рассказал, когда вернется в ринг.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Бокс новости.
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