Украинский боксер с травмой правой руки проводит бои с сентября 2019 года

Новости спорта:Федор Черкашин вернется на ринг не раньше осени.

В понедельник перспективный украинский боксер, выступающий в Польше, Федор Черкашин (16-0, 11 KO) перенесет операцию на правой руке. Об этом сообщил его промоутер Анджей Василевски в Twitter.

Черкашин с травмой правой руки проводит бои с сентября прошлого года. После операции Федор не сможет в течение нескольких недель бить правой рукой в полную силу, но он не собирается прекращать тренировки.

Черкашин выиграл один бой в этом году, победивПатрика Менди. Черкашин может вернуться на ринг, возможно, только осенью.