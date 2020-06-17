Боксер Сирренко: Ломаченко-старший - незаурядный специалист и большой профессионал

Владислав Сиренко рассказал о своих спарринг-партнерах, а также поделился мнением на работу Анатолия Ломаченко.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) в интервью ФБУ рассказал о своих спарринг-партнерах и тренировках Анатолия Ломаченко:

Вы спарринговали со многими звездами. Чей профессионализм и лагерь на вас произвел впечатление?

Все они – большие личности. Александр Усик – это уровень, здесь еще комментировать. Александр Поветкин – тоже. Замечательный лагерь, мощная работа. О всех остальных, с кем спарринговал, также скажу только положительные слова. Мы все делаем свое дело, это объединяет.

А с Ломаченко-старшим тренировались?

Лично – нет, но бывал в тренировочных лагерях, где он работал. Конечно, было интересно – он незаурядный специалист и большой профессионал. Неудивительно, что Василий – настолько сильный и мудрый боксер.

Ранее сообщалось, что супертяжеловесы Сиренко и Захожий могут провести бои в конце июля.