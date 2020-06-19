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Фьюри и Джошуа могли пересечься в отборе на Олимпиаду

Фьюри и Джошуа могли пересечься в отборе на Олимпиаду
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм
Тайсон Фьюри решил не ждать Олимпиады в Лондоне и перешел в профессиональный бокс.

После неудачи в национальном отборе на Олимпиаду 2008 года в Пекине тренеры сборной Англии предлагали 19-летнему Тайсону Фьюри остаться в любительском боксе до следующей лондонской Олимпиады, видя в нем потенциал, но он предпочел уйти в профессиональный бокс. В это время в сборной появился другой молодой супертяжеловес Энтони Джошуа, который в итоге стал олимпийским чемпионом в Лондоне. Sky Sports обратился к участникам тех событий за воспоминаниями и мнениями о том, как могло сложиться соперничество Фьюри и Джошуа на любительском ринге.

Перед Олимпиадой-2008, на которую Фьюри очень хотел попасть, руководство сборной уведомило его, что на квалификационный олимпийский турнир поедет Дэвид Прайс, и главный тренер Терри Эдвардс пригласил Фьюри на встречу в попытке убедить его остаться в сборной еще на один олимпийский цикл.

«В нашем разговоре я говорил ему, что, по моему мнению, ко времени Игр в Лондоне он станет намного лучше и намного опытнее, чем к Играм в Пекине, и я думаю, что я вероятно был прав в этом, — рассказал Эдвардс. — Он, очевидно, со мной не согласился».

Тренер Стив Игэн, работавший с Фьюри с 14-ти летнего возраста, был разочарован, что руководство сборной при принятии решения удовлетворилось победой Прайса над Фьюри, одержанной за год до этого.

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«Он был ошеломлен, — сказал Игэн о Фьюри, узнавшем, что его не берут в олимпийскую сборную. — Мы хотели отборочный бой с Дэвидом Прайсом но они сказали: «Нет, он уже победил его». Победил, но он был пацаном! Они просто отказались».

Игэн вспомнил и тот бой, в котором Фьюри сумел отправил Прайса в нокдаун, но в итоге проиграл со счетом 22-8.

«Это был большой бой, — рассказал Игэн. — Дэвид был на тот момент победителем Игр Британского Содружества, и 18-летний Тайсон с 8 или 9 боями вышел против большого сильного мужчины. Счет был немного несправедлив, но, на мой взгляд, Прайс победил, потому что Тайсон был в тот день немного не в своей тарелке. Думаю, повлияла важность момента. Он сумел уронить Прайса во втором раунде. Тайсон был расстроен, но мы нашли объяснение. Опыт нельзя купить. Это старая поговорка, и это правда».

После отказа в Англии Фьюри попытался получить место в олимпийской сборной Ирландии, но это привело еще к одной неудаче, так как он не подошел по критериям для отбора. Игэн считает, что Фьюри мог стать олимпийской надеждой Англии в Лондоне, если бы остался в любителях.

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«Да, я думаю, да. Я сказал ему об этом. Я сказал: «Ты выиграешь «золото» дома, это будет твой билет в большое будущее», — сказал тренер.

Бронзовая медаль Прайса в Пекине подтвердила правильность решения тренеров сборной.

«Он [Фьюри] в любом случае не был потенциальным призером, на мой взгляд, — сказал Эдвардс. — Возможно он даже не прошел бы квалификацию. Дэвиду квалификация далась с трудом, но он получил путевку, и в итоге Дэвид Прайс завоевал бронзовую медаль. Но, уверен, Тайсон сказал бы, что он бы выиграл «золото».

После второго места на юниорском чемпионате Европы в 2007 году Фьюри решил перейти в профессиональный бокс и начал одерживать там победы, а тренеры сборной в это время обратили внимание на молодого Энтони Джошуа.

«Он был немного своеобразным. Не боксировал стандартно по учебнику. В нем всегда чувствовался потенциал. Было видно, что в нем что-то есть, — сказал о Фьюри один из тренеров сборной Англии Пол Уолмсли. — Что касается его сравнения с Джошуа на тот момент, то Джошуа был так неопытен, и если бы Тайсон остался в команде, то приобрел бы к тому времени [отбора на Олимпиаду в Лондоне] большой опыт, потому что он бы уже принял участие во всех главных турнирах, когда Джошуа только бы появился в резервном составе. Теоретически он вполне мог бы стать олимпийской надеждой».

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Но, по словам Уолмсли, Джошуа на раннем этапе своей любительской карьеры показал больший прогресс и большее стремление учиться.

«Джошуа выиграл «золото» в Лондоне спустя всего три года после начала занятий боксом, так что это было огромное достижение, — отметил тренер. — Тайсон очень уверен в себе, и Джошуа тоже, но у Джошуа более глубокое желание учиться. «Почему это работает? Почему это не работает? Что нужно делать в этой ситуации?» Он просто очень глубоко разбирается в том, что он делает, в том, чему он учится».

В следующем году Фьюри и Джошуа могут выявить сильнейшего в одном из крупнейших боев в профессиональном боксе, и Игэн верит в своего бывшего подопечного.

«Тайсон может либо вчистую его перебоксировать, либо пойти на него и нокаутировать, он может сделать все, что захочет. Я думаю, он его нокаутирует. Не важно, в начале боя или в конце. Жду с нетерпением».

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа.

Автор:

Телеграф
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