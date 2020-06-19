"Бокс с тенью": Непобедимый боксер рассказал о спаррингах с Ломаченко

Непобедимый чемпион по версии WBA International во втором полулегком весе Джон Джо Невин из Ирландии рассказал о своих спаррингах с украинцем Василием Ломаченко. Его слова приводит Boxing News 24.

"Это было похоже на бокс с тенью, настолько сложно по нему попасть. Он позволяет себя ударить только, если таким образом готовит вас на что-то. Получается, если вот ты получаешь секунду успеха, то он на два шага впереди и уже запланировал хорошенько тебя ударить.

Он спаррингует в 20-унцевых перчатках, тогда как все остальные – в 14, 16 унцевых. Он спаррингует с утяжелителями на ногах и все равно остается таким быстрым, как и обычно, быстрее любого, с кем спаррингует.

Он просто невероятный, все, что он делает".

Во время карантина Ломаченко напомнил, что хорошо не только боксирует, но и играет в хоккей.