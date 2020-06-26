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Рамирес после Постола хочет бой за звание абсолютного чемпиона мира

Рамирес после Постола хочет бой за звание абсолютного чемпиона мира
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф vringe.com Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Хосе Рамирес (25-0, 17 КО) в интервью новостному порталу Fighthype рассказал о своих ближайших планах.

В беседе американец рассказал о планах на бой с экс-чемпионом мира украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и прокомментировал потенциальный поединок за звание абсолютного чемпиона против обладателя титулов WBA Super/IBF британца Джоша Тейлора (16-0, 12 КО).

— Как у вас дела?

— Хорошо. Я вернулся в лагерь, вернулся к работе.

— Когда мы можем надеяться увидеть вас в ринге?

— Мы пытаемся нацелиться на август. В середине августа, в конце августа — это моя цель. Надеюсь, вернуться в ринг до сентября. Моя команда, мой менеджер настаивает на августе. Мы просто ждём ответ от Top Rank.

— У вас всё тот же оппонент — Виктор Постол?

— Да. Постол следующий.

— Я знаю, что вы фокусируетесь на текущем оппоненте, но если бы вы могли назвать следующих соперников после Постола, кто бы это был и в каком порядке?

— После Постола я точно хочу бой с Джошем Тейлором. Хочу бой за все титулы. Я думаю, сейчас время увидеть абсолютного чемпиона в суперлёгком весе. Считаю, что это будет отличный бой для фанов. Поединок будет интересный и многие будут с нетерпением ждать его просмотра. После этого я буду держать путь в следующий дивизион. Я хочу испытать себя. Моё тело растет, становится сильнее. Я думаю, буду также хорошим полусредневесом. Я буду готов выйти сразу же в элиминаторе за титул, особенно, если я буду абсолютным чемпионом суперлёгкого веса.

— Я не хочу выражать неуважение к Постолу, переходя к Тейлору, но как вы видите этот бой? Вы видите, этот бой пройдёт полные 12 раундов?

— Точно. Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Люди знают это. Я отношусь к этой работе очень серьёзно. Я всегда в хорошей форме, спаррингую 15 раундов, когда готовлюсь к 12-раундовым боям. Мне кажется, я могу показать Тейлору нечто новое — то, что он не видел ранее. Люди думают, что понимают мой стиль, пока они не встречаются со мной. Я совсем другой боец. Когда я в ринге, я не просто агрессивный боец, как большинство людей видит со стороны. Я делаю маленькие вещи, которые работают на меня. Я использую углы, хорошо работаю по корпусу, всегда двигаюсь, никогда не остаюсь на одном месте. Люди думают, что я нацеливаясь сразу на корпус, но я извлекаю преимущество из этого, потому что использую финты, приземляю свои хуки в цель. Мне кажется, что я перебью Тайлора и удивлю и фанов, и людей. Я становлюсь сильнее, я становлюсь быстрее, мой бокс прогрессирует. Кажется, что я беру этот бой в правильное время, и я не могу дождаться, чтобы показать свой полный потенциал.

Ранее сообщалось, что Редкач помогает Постолу готовиться к чемпионскому бою.

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Бокс, Хосе Рамирес, Виктор Постол.

Автор:

Телеграф
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