Хирн намерен провести чемпионский бой Джошуа - Пулев в ноябре со зрителями

Промоутер Эдди Хирн хочет провести чемпионский бой Энтони Джошуа и Кубрата Пулева в ноябре в присутствии внушительной публики.

"Я общался с [промоутером Пулева] Бобом Арумом, и ноябрь — абсолютная цель для боя Пулева и Джошуа. Учитывая, как ситуация [с коронавирусом] изменилась здесь за пару недель, я уверен, что мы сможем собрать публику", — объяснил Хирн.

Бой между Джошуа и Пулевым должен был состояться в июне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне, но был отложен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Теперь организаторы рассматривают вариант с проведением поединка на лондонской арене O2, где Джошуа впервые стал чемпионом мира в супертяжелом весе в апреле 2016 года.

Пулев — обязательный претендент на бой с Джошуа от IBF. Другой претендент — украинец Александр Усик, которого выдвинула WBO.

Ранее менеджер Усика прояснил ситуацию с обязательной защитой титула WBO Джошуа.