Усик занял высокое место в рейтинге IBF

Украинский боксер-профессионал супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО), который провел лишь один поединок в хэвивейте, занял третье место в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).
Чемпионом по этой версии является британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который вернул пояс IBF. WBA. WBA и IBO в бою-реванше с Энди Руисом.
Опережают украинца в рейтинге болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) - номер один в рейтинге и официальный претендент на титул, а также Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО) - бывший чемпион мира.
Отметим, следующий соперник украинца Дерек Чисора занимает 9-е место в рейтинге.
Топ-10 рейтинга IBF:
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал свою версию рейтинга супертяжей за июль 2020 года. В нем также нашлось место Александру.