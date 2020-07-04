Усик занял высокое место в рейтинге IBF

Украинец Александр Усик занял третье место в обновленном рейтинге IBF.

Украинский боксер-профессионал супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО), который провел лишь один поединок в хэвивейте, занял третье место в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

Чемпионом по этой версии является британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который вернул пояс IBF. WBA. WBA и IBO в бою-реванше с Энди Руисом.

Опережают украинца в рейтинге болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) - номер один в рейтинге и официальный претендент на титул, а также Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО) - бывший чемпион мира.

Отметим, следующий соперник украинца Дерек Чисора занимает 9-е место в рейтинге.

Топ-10 рейтинга IBF:

Кубрат Пулев

Чарльз Мартин

Александр Усик

Майкл Хантер

Энди Руис

Филип Хргович

Джозеф Паркер

Том Шварц

Дерек Чисора

Тони Йока

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал свою версию рейтинга супертяжей за июль 2020 года. В нем также нашлось место Александру.