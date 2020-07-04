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Усик занял высокое место в рейтинге IBF

Усик занял высокое место в рейтинге IBF
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинец Александр Усик занял третье место в обновленном рейтинге IBF.

Украинский боксер-профессионал супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО), который провел лишь один поединок в хэвивейте, занял третье место в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

Чемпионом по этой версии является британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который вернул пояс IBF. WBA. WBA и IBO в бою-реванше с Энди Руисом.

Опережают украинца в рейтинге болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) - номер один в рейтинге и официальный претендент на титул, а также Чарльз Мартин  (28-2-1, 25 КО) - бывший чемпион мира.

Отметим, следующий соперник украинца Дерек Чисора занимает 9-е место в рейтинге.

Топ-10 рейтинга IBF:

  • Кубрат Пулев
  • Чарльз Мартин
  • Александр Усик
  • Майкл Хантер
  • Энди Руис
  • Филип Хргович
  • Джозеф Паркер
  • Том Шварц
  • Дерек Чисора
  • Тони Йока

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал свою версию рейтинга супертяжей за июль 2020 года. В нем также нашлось место Александру.

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IBF, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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