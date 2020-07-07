Деревянченко предлагают всего $2,6 млн за бой с Канело

Британец Сондерс считает, что украинец откажется от поединка.

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) озвучил сумму, которую команда мексиканца Сауля Канело Альвареса (53-1-2, 36 КО) предложила украинцу Сергею Деревянченко (13-2, 10 КО) за бой в сентябре.

"Деревянченко предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он подерется с Альваресом. Я знаю об этом наверняка. Да, Сергею предложили половину от того, что он заработал за поединок с Головкиным", - сказал Сондерс в интервью BoxingNews24.com.

За поединок с Головкиным, в котором украинец в октябре 2019 года проиграл единогласным решением, он получил 5,2 миллиона долларов. Таким образом, команда Альвареса предложила Деревянченко не более 2,6 миллиона долларов.