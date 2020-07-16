Деревянченко: С Канело было бы легче боксировать, чем с Чарло

Сергей Деревянченко отметил схожесть своего стиля с Саулем Альваресом.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в скором времени может встретиться с Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Ранее сообщалось, что боксеры близки к заключению сделки. Однако вторым вероятным соперником украинца был мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО). Деревянченко отметил, что боксировать с Альваресом было бы проще, чем с Чарло из-за схожести стилей.

"Я думаю, что с Канело было бы легче боксировать, чем с Чарло. Это потому, что у Альвареса почти такой же стиль, как у меня", - цитирует Деревянченко Boxing Insider.

Ранее Чарло отметил, что попытается нокаутировать украинца.