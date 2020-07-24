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"Кач-перекач": Беринчик показал свою тренировку (Фото)

"Кач-перекач": Беринчик показал свою тренировку (Фото)
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Денис Беринчик во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, продолжает свою подготовку к возвращению на ринг.

Украинский боксер легкого веса, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик прокомментировал свой тренировочной процесс накануне своего возвращения на ринг.

Боксер зря времени на карантине не терял и последний месяц провел в тренажерном зале. Однако теперь спортсмен сомневается, не "перекачался" ли он.

"Кач-перекач! Не знаю как я буду выходить после 1 месяца металла?" - написал Беринчик на своей страничке в Instagram, прикрепив к посту фото с изнурительной тренировки.

Ранее сообщалось, что Денис имеет отличные шансы выйти на титульный бой с Василий Ломаченко.

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Бокс, Денис Беринчик.

Автор:

Телеграф
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