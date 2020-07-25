Рой Джонс показал свою подготовку к бою с Тайсоном (Видео)

Рой-Джонс-младший уже начал свою подготовку к сентябрьскому бою.

Легендарный американский боксер, чемпион мира в пяти весовых категория, в том числе ив хэвивейте Рой-Джонс-младший на своей страничке в Instagram показал видео своей тренировки.

Американец начал подготовку к своему выставочному поединку с другой легендой бокса - Майком Тайсоном. Напомним, поединок двух феноменов пройдет 12 сентября в Калифорнии.

Ранее Железный Майк показал проморолик грядущего противостояния.

Боксерское сообщество скептически относится к таким боям, ведь боксерам уже за 50 лет. А вот легендарный Эвандер Холифилд сообщил, что хотел бы провести с Тайсоном еще один поединок.