Берчельт: Уверен, что у нас с Ломаченко получился бы потрясающий бой

На поединок с украинцем появился еще один претендент.

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт заявил о желании провести бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко.

"Меня мотивирует поддержка фанатов. Я усердно работал, чтобы стать чемпионом мира во втором полулегком весе. Я провел шесть защит титула. Пришла пора принять новый вызов. Я бы хотел подняться в легкий вес и встретиться с Василием Ломаченко".

"Уверен, что у нас с Ломаченко получился бы потрясающий бой. Василий - один из лучших боксеров мира. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то великим.", - сказал Берчельт в интервью BoxingTalk.

Напомним, что в следующем бою Ломаченко встретится с американцем Теофимо Лопесом. Поединок должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на октябрь.