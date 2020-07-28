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Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)

Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
57-летний Холифилд поражает своей формой.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продемонстрировал продемонстрировал отличную физическую форму. На видео заметно, как за процессом тщательно следит 44-летний украинский боксер Владимир Кличко.

"Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце", - прокомментировал видео Эвандер Холифилд.

Видео с Инстаграмм

 
 
 
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Champions come and go but to be legendary you got to have heart. #TEAMHOLYFIELD @klitschko @anthony.rhoades

Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield)

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Напомним, Холифилд заявил о возвращении на ринг для боя с Майком Тайсоном. Недавно Тайсон заявил о бое в сентябре против Роя Джонса.

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Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Эвандер Холифилд.

Автор:

Телеграф
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