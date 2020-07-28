Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)

57-летний Холифилд поражает своей формой.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продемонстрировал продемонстрировал отличную физическую форму. На видео заметно, как за процессом тщательно следит 44-летний украинский боксер Владимир Кличко.

"Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце", - прокомментировал видео Эвандер Холифилд.

Видео с Инстаграмм

Напомним, Холифилд заявил о возвращении на ринг для боя с Майком Тайсоном. Недавно Тайсон заявил о бое в сентябре против Роя Джонса.