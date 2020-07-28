Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продемонстрировал продемонстрировал отличную физическую форму. На видео заметно, как за процессом тщательно следит 44-летний украинский боксер Владимир Кличко.
"Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце", - прокомментировал видео Эвандер Холифилд.
Видео с Инстаграмм
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Champions come and go but to be legendary you got to have heart. #TEAMHOLYFIELD @klitschko @anthony.rhoades
Напомним, Холифилд заявил о возвращении на ринг для боя с Майком Тайсоном. Недавно Тайсон заявил о бое в сентябре против Роя Джонса.