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Поветкин: Я не считаю, что это мой последний шанс

Поветкин: Я не считаю, что это мой последний шанс
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер
"Российский Витязь" не думает о завершении карьеры.

22-го августа Александр Поветкин проведет бой против Диллиана Уайта за пояс временного чемпиона WBC, Победа может позволить боксеру выйти на чемпионский поединок.

Однако Поветкин, которому скоро исполнится 41 год, не считает это последним шансом.

«Я не считаю, что это мой последний шанс добиться существенных результатов. У меня есть мотивация, а потому я готов боксировать в любом возрасте».

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«В прошлом бою с Хантером я допустил ряд ошибок, но больше их не повторю. Ожидаем интересный бой с Уайтом», - заявил Поветкин.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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