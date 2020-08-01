Чемпион WBC готов заменить Лопеса в бою с Ломаченко

Дэвин Хэйни намекнул, что готов осенью провести объединительный бой с украинским чемпионом.

Чемпион мира мира в ленком весе по версии WBC Дэвин Хэйни неоднозначно обратился к обладателю титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василию Ломаченко.

В своем Twitter он опубликовал стикер с глазами и отметил украинца. На фоне того, что бой Ломаченко с Теофимо Лопесом оказался под угрозой срыва, это может означать, что Хэйни предложил свою кандидатуру украинцу.

Напомним, что Лопес оказался недоволен предложенным гонораром за бой с Ломаченко и готов отказаться от объединения поясов с ним.