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Сиренко прокомментировал свое участие на вечере бокса Усика

Сиренко прокомментировал свое участие на вечере бокса Усика
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский супертяж Владислав Сиренко прокомментировал свое участие на вечере бокса Big Boxing Night от Александра Усика.

"Друзья, всем большое спасибо за поддержку и поздравления! Этот бой был отличным опытом для меня. Рад, что смог пройти определеную дистанцию. Выражаю благодарность сопернику. Мы сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше.

Хочу также сказать, что организация шоу была на хорошем уровне. Спасибо всем, кто сделал так, чтобы этот вечер состоялся. Сейчас я немного восстановлюсь и мы вместе с командой будем приступать к подготовке к следующему поединку." - написал боксер у себя на страничке в Instagram.

Напомним, 1 августа Владислав досрочно победил Павла Кроленко.

Полное видео шоу Big Boxing Night доступно у нас на сайте.

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Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Владислав Сиренко.

Автор:

Телеграф
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