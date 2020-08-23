Слова Уайта после поражения от Поветкина

Диллиан Уайт прокомментировал свое поражение.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт проиграл Александру Поветкину, который отобрал у него звание претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC.

Уайт заявил, что доминировал на протяжении боя и отметил, что соперников ждет реванш.

"Мы можем провести реванш в декабре? Окей, хорошо. Я в порядке, все хорошо. Это был тот момент, когда ему удалось донести удар. Я доминировал в бою.

Имеем то, что имеем. Будет реванш, все хорошо. В этом вся суть бокса супертяжелого веса", - цитирует Диллиана Уайта Sky Sports.

После своей победы Поветкин может рассчитывать на бой с чемпионом категории Тайсоном Фьюри.