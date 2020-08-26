Будет ли бой Джошуа в 2020 году?

Хирн намерен устроить бой Джошуа в 2020 году, даже без зрителей.

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил в интервью The Sun, что в декабре планирует организовать бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 KO). Хирн сообщил, что поединок состоится даже если придется его провести при пустых трибунах.

"Надеюсь, что уже к декабрю настанет тот момент, когда мы сможем хотя бы наполовину заполнить арену О2. Иначе это образует дыру в нашем бюджете размером с 5 млн фунтов.

Но он будет драться, он должен, иначе в этом году он так и просидит вне ринга. Мы обязаны вернуть его обратно в 2020-м. Если нужно будет, тогда я организую ему бой за закрытыми дверьми. Цифры не будут такими уж хорошими, но он готов сделать это", - отметил Хирн

По словам промоутера, основной считается дата 5 декабря, а соперником должен стать Кубрат Пулев.

"Прямо сейчас наш план все еще подраться с Пулевым, так как он обязательный претендент. Но вся эта ситуация вносит некоторую неопределенность, а потому тут много всякого. Джошуа хочет драться с Фьюри, но пояс WBC он хочет еще сильнее", - добавил промоутер.