Джошуа: Верю, что могу вырубить Фьюри

Чемпионский бой двух британцев запланирован на 2021 год.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа уверен в своей победе над Тайсоном Фьюри в объединительном бою.

В 2021 году британские чемпионы могут провести сразу два очных поединка.

«Думаю, мне хватит шести раундов, чтобы вынести Фьюри», — признался Джошуа.

«У меня не такая насыщенная карьера, поэтому я свежее. Я был в ужасном состоянии, но теперь могу справиться с давлением и верю, что могу вырубить Фьюри».

«Фьюри свел вничью первый бой с Уайлдером, но затем изменил свой стиль бокса. Он хорошенько обучил его в рематче, но я быстрее Уайлдера, называйте это как хотите, я лучше, чем он».

На очереди у Джошуа защита пояса IBF в бою с Кубратом Пулевым. Промоутер Эдди Хирн заявлял о планах провести этот поединок в начале декабря.