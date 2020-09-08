Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Все ради ярких обгонов: Формула-1 хочет значительно изменить регламент квалификации
Все ради ярких обгонов: Формула-1 хочет значительно изменить регламент квалификации
АЗ пошел на радикальные меры ради подготовки к Динамо
АЗ пошел на радикальные меры ради подготовки к Динамо
Формула-1: появилось видео страшной аварии Леклера (Видео)
Формула-1: появилось видео страшной аварии Леклера (Видео)
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - СМИ
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - СМИ

"Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика

"Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бывший соперник Александра Усика британец Тони Беллью не верит в успех украинца в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира по версии WBC в крузервейте считает, что бывший абсолютный чемпион мира в этом же весе не сможет совладать с мощью более габаритных боксеров.

"Я понимаю экспертов, которые говорят, что сейчас в супертяжелом весе большие парни являются слишком большими. А боксеры поменьше не способны с ними конкурировать. Некоторые из них - потрясающие парни, например Александр Усик.

Я склоняюсь к тому, что он не сможет соперничать с топовыми супертяжеловесами. Все дело даже в не боксерских навыках. Усик - потрясающий боец. Все дело в его габаритах", - рассказал Тони в интервью  talkSPORT.

Ранее сообщалось, что с организацией боя Усик -Чисора возникли новые проблемы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Тони Беллью.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
02 Футболист Динамо отправился в Барселону
03 "С этим не шутят": Михайлюк вернулся в Украину и удивился легкому карантину
04 Украинский боксер вышел на ринг с Микки Рурком (Видео)
05 Лига наций: расписание трансляций матчей 8 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь