"Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика

Бывший соперник Александра Усика британец Тони Беллью не верит в успех украинца в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира по версии WBC в крузервейте считает, что бывший абсолютный чемпион мира в этом же весе не сможет совладать с мощью более габаритных боксеров.

"Я понимаю экспертов, которые говорят, что сейчас в супертяжелом весе большие парни являются слишком большими. А боксеры поменьше не способны с ними конкурировать. Некоторые из них - потрясающие парни, например Александр Усик.

Я склоняюсь к тому, что он не сможет соперничать с топовыми супертяжеловесами. Все дело даже в не боксерских навыках. Усик - потрясающий боец. Все дело в его габаритах", - рассказал Тони в интервью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что с организацией боя Усик -Чисора возникли новые проблемы.