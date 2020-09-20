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"И бум, он упал": Энтони Джошуа рассказал о своей самой легкой победе (Видео)

"И бум, он упал": Энтони Джошуа рассказал о своей самой легкой победе (Видео)
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/ IBF и IBO Энтони Джошуа поделился воспоминаниями о своем самом простом бое.

AJ считает, что самым легким поединком в его карьере стал дебютный бой в профи против итальянца Эмануэле Лео. В том бою Лео, до того не знающий поражений, проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Примечательно, что Эмануэле после этой схватки не выходил больше на ринг.

Думаю, что это был Эмануэле Лео из Италии. Я только перешел в профессионалы, он должен был стать моим первым оппонентом. У Лео было восемь побед в восьми боях, а я только дебютировал в профи. И вот настал день нашего боя. Я вышел на центр ринга и выбросил размашистый удар от бедра. Затем еще один удар - и бум, он упал. Нокаут. У меня хорошо сложился дебют в профи, это был старт моей профессиональной карьеры", - заявил Джошуа в комментарии на First We Feast.

Видео боя Джошуа - Лео

Телеграф напоминает, что следующим соперником Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев, который знаком украинским любителем бокса по бою с Владимиром Кличко. После Пулева Энтони должен будет провести поединок с обязательный претендентом по линии WBO Александром Усиком. Если британский чемпион выберет другого соперника, то рискует потерять пояс Всемирной боксерской организации.

Ранее Джошуа заявил, что его опередил Тайсон Фьюри

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Бокс, Джошуа.

Автор:

Телеграф
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