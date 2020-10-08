Беринчик - Симион: где и когда смотреть бой

Бой Дениса Беринчика против Виорела Симиона не покажут по ТВ в Украине.

Сегодня, 8 октября, украинский боксер, чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик будет защищать свой титул в бою с опытным румынским боксером Виорелом Симионом. Вечер бокса от K2 Promotions состоится в селе Лесники под Киевом в загородном комплексе Equides club.

В прямом эфире в Украине бой Беринчик - Симион и другие схватки андекарда будут доступны на сервисе Megogo. Начало трансляции в 20:00 по киевскому времени.

Проморолик боя:

Ожидаем от Дениса яркого появления на ринг.

Телеграф напоминает, что 7 октября состоялась церемония взвешивания, на которой у Беринчика возникли проблемы.

Ранее букмекеры сделали прогноз на этот бой. Специалисты абсолютно не верят в румынского боксера, шансы которого на победу стремятся к нулю.