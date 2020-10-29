Усик с улыбкой на лице взглянул в глаза Чисоре: видео дуэли взглядов

В четверг, 29 октября, накануне большого вечера бокса в Лондоне украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) и британский супертяж Дерек Чисора провели совместную пресс-конференцию перед боем.

На мероприятии Усик ответил на множество вопросов, в том числе он рассказал о своей "безударности", "маленьких габаритах", а также затронул тему поражения Ломаченко от Лопеса, где Василий был явным фаворитом. Также Александр отметил, что приехал в Лондон не на войну, а показать чистый, красивый бокс. Боксеры вели себя дружелюбно, как старые добрые приятели.

Полное видео пресс-конференции (Усик и Чисора смотреть с 1:07:03):

По окончании мероприятия боксеры провели традиционную дуэль взглядов:

اوسيك و تشيزورا في بداية المؤتمر #UsykChisora

pic.twitter.com/NzC1InYIjl — عالم الملاكمة | Boxing World (@BoxingWorlds) October 29, 2020

Ранее Телеграф сообщал, где и когда смотреть бой Усик - Чисора в Украине.

Телеграф напоминает, что на кону поединка Усик - Чисора для украинца будет стоять звание обязательного претендента на чемпионский пояс WBO в хэвивейте, которым владеете британец Энтони Джошуа. Усик уже предупредил AJ, что случится, если он откажется от поединка с ним.