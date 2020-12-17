Головкин - Шеремета: где и когда смотреть чемпионский бой

В субботу, 19 декабря (время киевское), в Холливуде (штат Флорида, США) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет возвращение на ринг казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Противостоять GGG будет небитый поляк Камил Шеремета (21-0, 5 KO). На кону схватки будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе.

В прямом эфире в Украине бой по ТВ не покажут. Официальная трансляция будет доступна на стриминговой платформе DAZN, а также на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Ожидается, что главный бой шоу начнется не ранее 5 утра по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что 38-летний казахстанец последний раз выходил на ринг в бою против украинца Сергея Деревянченко. Итогом той схватки стала весьма спорная победа Головкина решением судей. 31-летний поляк, в свою очередь, нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Головкин и Альварес приблизились к третьему поединку.