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Головкин - Шеремета: где и когда смотреть чемпионский бой

Головкин - Шеремета: где и когда смотреть чемпионский бой
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер GGGBoxing

В субботу, 19 декабря (время киевское), в Холливуде (штат Флорида, США) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет возвращение на ринг казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Противостоять GGG будет небитый поляк Камил Шеремета (21-0, 5 KO). На кону схватки будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе.

В прямом эфире в Украине бой по ТВ не покажут. Официальная трансляция будет доступна на стриминговой платформе DAZN, а также на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Ожидается, что главный бой шоу начнется не ранее 5 утра по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что 38-летний казахстанец последний раз выходил на ринг в бою против украинца Сергея Деревянченко. Итогом той схватки стала весьма спорная победа Головкина решением судей. 31-летний поляк, в свою очередь, нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Головкин и Альварес приблизились к третьему поединку.

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Бокс, Геннадий Головкин.

Автор:

Телеграф
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