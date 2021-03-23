Потенциальному сопернику Ломаченко грозит тюремный срок

Чемпион мира по боксу во втором полулегком (WBA Super) и легком (WBA) весах американец Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) рискует оказаться за решеткой. Об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника именитый боксер обвиняется в том, что в ноябре 2020 года в родном Балтиморе он на своем новехоньком Lamborghini Uris нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с Toyota Solara. В результате инцидента пострадало четыре человека, а сам боксер скрылся с места аварии.

Теперь Дэввис предстанет перед судом. Прокуратура обвиняет его в нарушении 14-и пунктов правил. Наиболее серьезные обвинения предполагают, что Дэвис якобы скрылся с места аварии, не оказав потерпевшим помощь. Кроме того, Джервонта вообще не имел права садиться за руль, ведь его водительские права были приостановлены и отозваны.

Отметим, если суд признает Дэвиса виновным по всем 14-и пунктам, то чемпиону грозит тюремный срок в 7 лет и 55 дней.

"Телеграф" напоминает, что Дэвис является одним из сильнейших боксеров в легком весе, где боксирует Василий Ломаченко. Украинец после поражения от Теофимо Лопеса заявил, что не против боя с Джервонтой. В своем последнем поединке американский "Танк" брутально нокаутировал Лео Санта Круса.