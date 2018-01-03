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Скандал в UFC: чемпионку мира Крис Сайборг назвали мужчиной
09:59 Сегодня Телеграф
Трибуна
Фото: Соцсети

Новости спорта: Фотограф команды Холли Холм назвал Крис Сайборг мужчиной.

Официальный фотограф зала «Джексон-Винк», в котором тренируется Холли Холм, намекнул, что ее соперница Крис Сайборг – мужчина.

«Этот чувак чертовски крут! Он сказал на пресс-конференции, что Холли Холм – первая, кто разбила ему нос. Холли – мой герой, скорее возвращайся в зал», – написал Марк Аарон в инстаграме, но затем удалил пост.

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«Недопустимо, чтобы официальный представитель Холли Холм и зала «Джексон-Винк» называл меня трансгендером. Ему дали аккредитацию, чтобы попасть за кулисы UFC, и я жду извинений, иначе он перестанет посещать турниры», – ответила на оскорбления Сайборг.

По словам представителей «Джексон-Винк», пост Марка – реакция на оскорбления в адрес Холли Холм, которые он услышал от Крис Сайборг за кулисами после боя. Бразильская чемпионка называла соперницу «сучкой» и смеялась над фото, где попала ей в глаз пальцами ноги. Тем не менее Марк извинился перед Сайборг в следующем посте.

«Я принимаю извинения, но надеюсь, что Дэйна Уайт и UFC прислушаются и перестанут давать вам аккредитацию на турниры», – ответила Крис.

Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"

Крис Сайборг победила Холли Холм единогласным решением судей на UFC 219 и сохранила чемпионский пояс в женском полулегком весе. Бразильянка не проигрывала с 20 ноября 2005 года. Ее неоднократно подозревали в приеме стероидов, а нетипичная внешность часто становилась предметом для шуток о ее половой принадлежности.

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Новости спорта, UFC, UFC 219, Крис Сайборг, Холли Холм.
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