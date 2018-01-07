Турне четырех трамплинов: Стох - второй в истории, кто выиграл все этапы

В австрийском городе Бишофсхофен состоялся последний этап самого престижного соревнования для прыгунов с трамплина - Турне четырех трамплинов. Как и на трех предыдущих этапах победил польский прыгун Камил Стох.

Победитель Турне-2017 и олимпийский чемпион Камил Стох из Польши вновь показал лучшую сумму по итогам двух прыжков. На втором месте завершил соревнования норвежец Андерс Фаннемел. Третьим стал немец Андреас Веллингер.

Камил Стох стал вторым в истории прыгуном, который выиграл все четыре этапа Турне. Поляк уверенно победил в общем зачете ближайшего преследователя - Веллингера.