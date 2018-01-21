UFC 220. Миочич - Нганну, Кормье - Оздемир: видео боев

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич смотрелся предпочтительнее своего оппонента Франсиса Нганну, что и нашло отражение в конечном результате: победа единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

Вашему вниманию видео главного боя UFC 220 Стипе Миочич – Франсис Нганну.

Во втором по важности поединке UFC 220 чемпион организации в полутяжелом весе Даниэль Кормье сумел одолеть Волкана Оздемира.

Вашему вниманию видео боя UFC 220 Даниэль Кормье – Волкан Оздемир.