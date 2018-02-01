Футзал. Евро-2018: расписание матчей 1 февраля
Новости спорта: В четверг, 1 февраля, будет сыграно два матча ЧЕ по футзалу в группах А и В.
Чемпионат Европы по футзалу 2018
Сегодня на турнире начинают свои выступления Казахстан и Италия. После удачной первой игры против России (1:1) поляки постараются развить успех в матче с Казахстаном.
Во втором матче в бой вступают итальянцы, которые попытаются начать турнир с победы.
Евро-2018 по футзалу: все результаты
Группа B
19:00 Польша - Казахстан Футбол 1
Ситуация в группе
Группа A
21:45 Сербия - Италия Футбол 2
Напомним, вчера Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы.