Футзал. Евро-2018: расписание матчей 1 февраля

Чемпионат Европы по футзалу 2018

Сегодня на турнире начинают свои выступления Казахстан и Италия. После удачной первой игры против России (1:1) поляки постараются развить успех в матче с Казахстаном.

Во втором матче в бой вступают итальянцы, которые попытаются начать турнир с победы.

Группа B

19:00 Польша - Казахстан Футбол 1

Ситуация в группе

Группа A

21:45 Сербия - Италия Футбол 2

Напомним, вчера Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы.