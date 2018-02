Президент МОК открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне Пхенчхана

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах открыл стену перемирия в Олимпийской деревне Пхёнчхана (Южная Корея), сообщает официальный «твиттер» Олимпиады-2018. Стена высотой три и длиной шесть с половиной метров символизирует мир и прекращение войн.

This years #OlympicTruce Mural has been installed in the Olympic Villages to show that walls don’t have to divide us but can be symbols of peace and unity. The mural is designed to highlight the unifying power of the Olympics!#2018평창 #평화올림픽 #휴전벽 pic.twitter.com/jbrIYgFu8U

