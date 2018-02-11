Евро 2018 по футзалу: Рикардиньо - лучший бомбардир и лучший игрок турнира

Накануне португальская сборная обыграла в финальном матче чемпионата Европы-2018 по футзалу сборную Испании (3:2).

Благодаря голу в данном поединке капитан португальцев Рикардиньо довел свой бомбардирский счет до 7 мячей, оформив звание лучшего бомбардира турнира.

Более того, по итогам чемпионата Рикардиньо был признан УЕФА лучшим игроком Евро-2018.

Всего на счету капитана сборной Португалии 22 гола в финальных частях чемпионата Европы.