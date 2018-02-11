Евро 2018 по футзалу: Рикардиньо - лучший бомбардир и лучший игрок турнира
Новости спорта: Капитан сборной Португалии по футзалу Рикардиньо был признан MVP чемпионата Европы.
Накануне португальская сборная обыграла в финальном матче чемпионата Европы-2018 по футзалу сборную Испании (3:2).
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Благодаря голу в данном поединке капитан португальцев Рикардиньо довел свой бомбардирский счет до 7 мячей, оформив звание лучшего бомбардира турнира.
Более того, по итогам чемпионата Рикардиньо был признан УЕФА лучшим игроком Евро-2018.
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Всего на счету капитана сборной Португалии 22 гола в финальных частях чемпионата Европы.