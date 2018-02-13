Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Американка Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе Американка Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе
Новости: Олимпиада-2018: расписание на 13 февраля Олимпиада-2018: расписание на 13 февраля
Новости: Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля
X

Конькобежный спорт на Олимпиаде-2018. Нейс выиграл золото на дистанции 1500 м

Кьелд Нейс
15:31 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) на дистанции 1500 м.

Серебряным призёром соревнований стал его соотечественник Патрик Руст. Бронза досталась представителю Южной Кореи Ким Мин Соку.

Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнований

Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пхенчхан

Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.44,01.

2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,85.

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) — +0,92...

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, XXIII Зимние Олимпийские игры, Зимние Олимпийские игры-2018, Зимняя Олимпиада-2018, Конькобежный спорт, Международный Олимпийский комитет, МОК, Олимпиада-2018, Олимпийские игры, Олимпийские игры в Южной Корее, Пхенчхан, Пхенчхан-2018, Республика Корея, Южная Корея.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Свитолина шокировала откровенным нарядом на вечеринке

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале

Возлюбленная Неймара поразила откровенным нарядом на бразильском карнавале
Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)

Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)
Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)

Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)
Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой

Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Австрийский горнолыжник Хиршер выиграл комбинацию на Олимпиаде-2018 Пхенчхан-2018: Олимпийские атлеты из России завоевали "бронзу" в керлинге Американка Ким стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе

Последние новости

Медики рассказали, как очистить печень в домашних условиях Немка Гейзенбергер - трехкратная олимпийская чемпионка в санном спорте В полиции назвали четыре самых "криминальных" города
Сегодня читают в спорте
01 На Олимпиаде-2018 сдан первый положительный допинг-тест
02 Шовковский прокомментировал возвращение Бойко в "Динамо"
03 Игрок "Шахтера" прокомментировал переход в российский клуб
04 Вы только посмотрите на это: как швейцарцы развлекаются на Олимпиаде (Видео)
05 Лыжный спорт: Клэбо и Нильссон - олимпийские чемпионы в спринте
Новости сегодня
16:18 Дикий смех: неудачные мужские прически, которые создал сам дьявол
16:16 Красивые и стильные укладки для коротких волос (Фото)
16:15 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 13 февраля
16:03 Ученые рассказали об опасности употребления парного молока
16:01 LOBODA шокировала подписчиков в Instagram
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве попрощались с Мирославом Поповичем В Киеве попрощались с Мирославом Поповичем
Новости: Украинская армия продвинулась на Донбассе на 10 километров ВСУ значительно улучшили позиции на Донбассе
Новости: Порошенко отреагировал на идею снятия санкций с РФ Порошенко отреагировал на идею снятия санкций с РФ
Новости: День святого Валентина 2018: смс поздравления на украинском и русском языках День святого Валентина 2018: смс поздравления на украинском и русском языках
Добавить комментарий
0