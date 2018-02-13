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Конькобежный спорт на Олимпиаде-2018. Нейс выиграл золото на дистанции 1500 м
15:31 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) на дистанции 1500 м.
Серебряным призёром соревнований стал его соотечественник Патрик Руст. Бронза досталась представителю Южной Кореи Ким Мин Соку.
Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнований
Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пхенчхан
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.44,01.
2. Патрик Руст (Нидерланды) — +0,85.
3. Ким Мин Сок (Южная Корея) — +0,92...
Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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