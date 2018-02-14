Олимпиада-2018: результаты 14 февраля

Завершился шестой день зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В этот день было разыграно 4 комплектов медалей.

Среда, 14 февраля

04:30 (11:30 местное время): Сноуборд. Мужчины, хаф-пайп

1. Шон Уайт (США) - 97,75 балла 2. Аюм Хирано (Япония) - (95,25) 3. Скотти Джеймс (Австралия) - (92,00)

10:45 (17:45 местное время): Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км

1 (5-й после прыжков). Эрик Френцель (Германия) - 24.51,4. 2 (3). Акито Ватабе (Япония) - отставание 4,8 секунды. 3 (4). Лукас Клапфер (Австрия) - 18,1

12:00 (19:00 местное время): Конькобежный спорт. Женщины, 1000 м

1. Йорин Тер Морс (Нидерланды) 2. Нао Кодаира (Япония) 3. Михо Такага (Япония)

14:30 (21:30 местное время): Санный спорт. Мужчины, сани-двойки

1. Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия) - 1.31.697 2. Петер Пенц и Георг Фишлер (Австрия) - (+0,088) 3. Тони Эггерту и Саше Бенекену (Германия) - (+0,290)

Медальный зачет после шести дней соревнований

Продолжение соревнований уже завтра!