Украинские стрелки выиграли медаль чемпионата Европы

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, который стартовал в Дьоре.

В миксте в стрельбе из пневматического пистолета Костевич и Омельчук заняли третье место с результатом 416,6 очков.

Вторая пара украинцев Оксана Ковальчук и Павел Коростылев в финал не пробились, заняв в квалификации 40-е место среди 50-ти дуэтов.

Победили с рекордом мира россияне Маргарита Ломова и Артем Черноусов (482,8 балла), которые в борьбе за золото опередили сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца на 2,8 балла.