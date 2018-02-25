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Украинские стрелки выиграли медаль чемпионата Европы

Елена Костевич
02:40 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: НОК Украины

Новости спорта: Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в командном первенстве.

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, который стартовал в Дьоре.

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В миксте в стрельбе из пневматического пистолета Костевич и Омельчук заняли третье место с результатом 416,6 очков.

Вторая пара украинцев Оксана Ковальчук и Павел Коростылев в финал не пробились, заняв в квалификации 40-е место среди 50-ти дуэтов.

Победили с рекордом мира россияне Маргарита Ломова и Артем Черноусов (482,8 балла), которые в борьбе за золото опередили сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца на 2,8 балла.

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Новости спорта, Елена Костевич, Олег Омельчук, Стрельба из пневматического пистолета.
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