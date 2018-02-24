Хоккейная сборная Канады победила Чехию в матче за 3-е место на Олимпиаде-2018
Новости спорта: Состоялся матч за 3-е место на олимпийском хоккейном турнире среди мужчин.
Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали хоккейного турнира Олимпийских игр-2018, встреча завершилась со счётом 6:4.
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Среди игроков канадской сборной дубли на свой счёт сумели записать Эндрю Эббетт и Крис Келли, ещё по одной шайбе забросили Дерек Рой и Войтек Вольски. У чешской команды голами отметились Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка, сделавший дубль
Напомним, на этапе полуфиналов Канада проиграла Германии — 3:4, Чехия — команде России (0:3).