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Хоккейная сборная Канады победила Чехию в матче за 3-е место на Олимпиаде-2018

Сборная Канады победила Чехию
17:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Состоялся матч за 3-е место на олимпийском хоккейном турнире среди мужчин.

Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали хоккейного турнира Олимпийских игр-2018, встреча завершилась со счётом 6:4.

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Среди игроков канадской сборной дубли на свой счёт сумели записать Эндрю Эббетт и Крис Келли, ещё по одной шайбе забросили Дерек Рой и Войтек Вольски. У чешской команды голами отметились Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка, сделавший дубль

Напомним, на этапе полуфиналов Канада проиграла Германии — 3:4, Чехия — команде России (0:3).

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