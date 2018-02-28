В голландском Апелдорне стартует чемпионат мира по велотреку

Чемпионат мира продлится до 4 марта. Участие в главном старте сезона примут более 350 лучших гонщиков Планеты из более 40 стран, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Откроют соревнования командные гонки в спринте среди мужчин и женщин и индивидуальные выступления спортсменов в скретч. В четверг, 1 марта, пройдут гонки кейрин и скретч, 2 марта - большая комплексная гонка. В субботу определятся победители в индивидуальных соревнованиях и в спринте. В заключительный день соревнований пройдет кейрин для женщин, Time Trial на 50 км и мэдисон на 30 км.