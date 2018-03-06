UFC. Сайборг - Куницкая: гонорары за бой

Россиянка Яна Куницкая, потерпевшая поражение в первом раунде боя на турнире UFC 222 в Лас-Вегасе от чемпионки UFC в полулёгком весе Крис Сайборг Жустину, получила за проведённый поединок гонорар в $ 100 тыс.

Победительница поединка Крис Сайборг Жустина за бой получила $ 500 тыс., и это без учёта бонуса за выигранную схватку. Для Сайборг этот гонорар стал таким же, как и за предыдущий поединок. При этом для Куницкой оплата за последний бой стала максимальной в её карьере в UFC, сообщает интернет-издание MMA Fighting.