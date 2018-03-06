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UFC. Сайборг - Куницкая: гонорары за бой

Сайборг - Куницкая
03:34 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Яна Куницкая за бой с Крис Сайборг получила $ 100 тыс.

Россиянка Яна Куницкая, потерпевшая поражение в первом раунде боя на турнире UFC 222 в Лас-Вегасе от чемпионки UFC в полулёгком весе Крис Сайборг Жустину, получила за проведённый поединок гонорар в $ 100 тыс.

Победительница поединка Крис Сайборг Жустина за бой получила $ 500 тыс., и это без учёта бонуса за выигранную схватку. Для Сайборг этот гонорар стал таким же, как и за предыдущий поединок. При этом для Куницкой оплата за последний бой стала максимальной в её карьере в UFC, сообщает интернет-издание MMA Fighting.

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Новости спорта, UFC, Крис Сайборг, Яна Куницкая.
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