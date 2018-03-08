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Украинская гимнастка победила на соревнованиях в США

Анна Галасюк
18:28 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: В Иллинойсе прошел Международный турнир “Кубок звезд Витриченко”.

В Иллинойсе прошел Международный турнир “Кубок звезд Витриченко”, организатором которого стала легенда украинской художественной гимнастики, бронзовый призер Олимпиады-1996 Елена Витриченко.

Участие в соревнованиях приняла член резерва юниорской сборной, бронзовый призер чемпионата Украины 2017 среди юниоров Анна Галасюк.

На соревнованиях Анна показала лучший результат в многоборье, с обручем, булавами и лентой, а также завоевала серебряную медаль с мячом. Вторые и третьи места заняли гимнастки из США.

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Новости спорта, Анна Галасюк, Гимнастика, Другие виды, Кубок звезд Витриченко, Новости гимнастики, Новости других видов.
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