Людмила Ляшенко завоевала первую для Украины медаль на Паралимпиаде-2018

В южнокорейском Пхенчане на Паралимпиаде-2018 Людмила Ляшенко завоевала первую медаль для Украины - бронзу в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя. Об этом сообщает "24 канал".

В данных соревнованиях Украина была представлена аж четырьмя атлетками, а первую для своей страны медаль на Играх завоевала Людмила Ляшенко, которая пришла третьей, сообщает канал.

Согласно данным турнирной таблицы, остальные украинские спортсменки пришли к финишу 4, 6 и 10-й.