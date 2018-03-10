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Людмила Ляшенко завоевала первую для Украины медаль на Паралимпиаде-2018

Людмила Ляшенко
07:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Людмила Ляшенко завоевала "бронзу" на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В южнокорейском Пхенчане на Паралимпиаде-2018 Людмила Ляшенко завоевала первую медаль для Украины - бронзу в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя. Об этом сообщает "24 канал".

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В данных соревнованиях Украина была представлена аж четырьмя атлетками, а первую для своей страны медаль на Играх завоевала Людмила Ляшенко, которая пришла третьей, сообщает канал.

Согласно данным турнирной таблицы, остальные украинские спортсменки пришли к финишу 4, 6 и 10-й.

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