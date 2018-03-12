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Украина завоевала третье "золото" Паралимпиады-2018

Игорь Рептюх
07:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Игорь Рептюх принес Украине третье "золото" на Паралимпиаде-2018

Игорь Рептюх пополнил копилку сборной Украины третьей золотой наградой на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Сергей Романюк в этой дисциплине занял 7-е место.

Для Рептюха это уже вторая медаль в Пхёнчхане - ранее Игорь завоевал "бронзу" на дистанции 7,5 км.

В активе сборной Украины уже 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

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