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Тарас Радь принес Украине четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018

Тарас Радь
07:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Тарас Радь принес Украине 4-е золото на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Тернополянин Тарас Радь пополнил четвертой золотой наградой копилку сборной Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

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Радь стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тарас с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах опередил на финише американцев Даниэля Кноссена и Андре Соула, которым достались "серебро" и "бронза" соответственно.

В активе сборной Украины уже 10 наград - 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

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