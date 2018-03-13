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Ляшенко выиграла 3-ю личную "бронзу" на Паралимпиаде-2018

Людмила Ляшенко
08:50 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Людмила Ляшенко стала бронзовым призером в лыжной гонке на 10 км стоя.

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады.

Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости

Золотую и серебряную награды завоевали представительницы “нейтральных паралимпийских атлетов” Екатерина Румянцева и Анна Миленина соответственно.

Для украинской спортсменки это уже 3-я медаль данных Игр и 5-для украинской команды в целом.

К тому же, стоит отметить, что в данной гонке повторился подиум прошлой гонки, где украинская спортсменка также стала бронзовым призером.

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