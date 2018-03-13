Ляшенко выиграла 3-ю личную "бронзу" на Паралимпиаде-2018

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады.

Золотую и серебряную награды завоевали представительницы “нейтральных паралимпийских атлетов” Екатерина Румянцева и Анна Миленина соответственно.

Для украинской спортсменки это уже 3-я медаль данных Игр и 5-для украинской команды в целом.

К тому же, стоит отметить, что в данной гонке повторился подиум прошлой гонки, где украинская спортсменка также стала бронзовым призером.