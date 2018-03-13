Оксана Шишкова завоевала "золото" на Паралимпиаде-2018

Украинка Оксана Шишкова пополнила пятой золотой наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпийским чемпионом в четвертый день Игр-2018 также стал Тарас Радь, серебряными призерами - Игорь Рептюк и Александр Казик, бронзовыми - Людмила Ляшенко и Юрий Уткин (все - биатлон).

В активе сборной Украины уже 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.