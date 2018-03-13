Жданов призывает украинских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в России

Об этом Игорь Жданов сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот. Россия – государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.

Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра. Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что команда украинских биатлонистов поедет на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени с 20 по 25 марта, сильнейшим составом.