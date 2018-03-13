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"К сожалению": украинская биатлонистка - о решении бойкотировать этап КМ в России

Ольга Абрамова
17:46 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: 29-летняя украинская биатлонистка прокомментировала бойкот этапов Кубков мира и IBU в России

Украинская биатлониста Ольга Абрамова, которая ранее выступала за Россию, прокомментировала бойкот сборной Украины этапа Кубка мира в Тюмени и этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

«К сожалению, наш биатлонный сезон закрыт по независящим от нас причинам. Спасибо всем, кто верил и поддерживал. Не все получилось, но, как говорится, все, что не делается – к лучшему. Болеем за нашу сборную на этапе в Осло, порвите всех там. Дом, встречай», – написала Абрамова.
 
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Ольга Абрамова.
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