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"К сожалению": украинская биатлонистка - о решении бойкотировать этап КМ в России
17:46 Сегодня Телеграф
Новости спорта: 29-летняя украинская биатлонистка прокомментировала бойкот этапов Кубков мира и IBU в России
Украинская биатлониста Ольга Абрамова, которая ранее выступала за Россию, прокомментировала бойкот сборной Украины этапа Кубка мира в Тюмени и этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске.
«К сожалению, наш биатлонный сезон закрыт по независящим от нас причинам. Спасибо всем, кто верил и поддерживал. Не все получилось, но, как говорится, все, что не делается – к лучшему. Болеем за нашу сборную на этапе в Осло, порвите всех там. Дом, встречай», – написала Абрамова.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
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